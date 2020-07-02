Ясікявічюс офіційно очолив баскетбольний клуб "Барселона"
Ним став колишній баскетболіст "Барселони" 44-річний литовець Шарунас Ясікявічюс, повідомляє пресслужба клубу.
Контракт Із литовським фахівцем розрахований до 2023 року.
Тренерську кар'єру Ясікявічюс розпочав 2014 року у каунаському "Жальгірісі". З цим клубом він виграв п'ять чемпіонських титулів у Литві і виводив команду у "Фінал чотирьох" Євроліги.
Попереднього наставника "Барселони" серба Светіслава Пешича відправили у відставку після того, як каталонці програли фінал чемпіонату Іспанії "Басконії" - 67:69.
Нагадаємо, що за свою ігрову кар'єру Ясікявічюс виграв чотири Євроліги (з "Барселоною" 2003 року, ізраїльським "Маккабі" - 2004-го та 2005-го та грецьким "Панатінаїкосом" - 2009 року), а також 9 національних ліг різних країн.
Фото: eurohoops.net.