Ясікявічюс офіційно очолив баскетбольний клуб "Барселона"

Знаменитий іспанський баскетбольний клуб "Барселона", де виступає гравець збірної України Артем Пустовий, у четвер оголосив про призначення нового головного тререра команди.

Ним став колишній баскетболіст "Барселони" 44-річний литовець Шарунас Ясікявічюс, повідомляє пресслужба клубу.

Контракт Із литовським фахівцем розрахований до 2023 року.

Тренерську кар'єру Ясікявічюс розпочав 2014 року у каунаському "Жальгірісі". З цим клубом він виграв п'ять чемпіонських титулів у Литві і виводив команду у "Фінал чотирьох" Євроліги.

Попереднього наставника "Барселони" серба Светіслава Пешича відправили у відставку після того, як каталонці програли фінал чемпіонату Іспанії "Басконії" - 67:69.

Нагадаємо, що за свою ігрову кар'єру Ясікявічюс виграв чотири Євроліги (з "Барселоною" 2003 року, ізраїльським "Маккабі" - 2004-го та 2005-го та грецьким "Панатінаїкосом" - 2009 року), а також 9 національних ліг різних країн.

Фото: eurohoops.net.