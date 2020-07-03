"Львів" і "Ворскла" забили 4 м'ячі на старті 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 29-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався у п'ятницю, 3 липня, поєдинком на Тернопільському міському стадіоні.

"Львів", який заключні домашні поєдинки сезону грає у Тернополі, зіграв внічию з полтавською "Ворсклою" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

Півзахисник "Ворскли" Артем Челядін відкрив рахунок на 8-й хвилині. Після перерви львів'яни відповіли голами бразильського форварда Матеуса Яковеллі (55) та захисника Сергія Борзенка (75). Відновив паритет на 89-й хвилині форвард гостей Данило Кравчук.

На другий ігровий день запланований центральний матч туру між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

У неділю, 5 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" і ковалівський "Колос", луганська "Зоря" та "Олександрія", донецький "Олімпік" і "Дніпро-1".

Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбудеться.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ти матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).