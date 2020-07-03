Буяльський і Рябоконь - кращі футболист та тренер місяця

За результатами голосування у проекті на визначення кращого кравця та тренера місяця, організованому українською Прем’єр-Лігою, перемогли представники "Динамо" та "Десни".

Загалом у голосуванні взяли участь близько 3 тисяч симпатиків футболу, повідомляє пресслужба УПЛ. Кращим футболістом став линамівський хавбек Віталій Буяльський, який набрав 29 відсотків голосів. Другим був Владислав Кочергін з луганської "Зорі" (21%). Читайте також: Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України Серед тренерів переміг наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь (35% голосів). У головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника 31%, Фото: upl.ua.