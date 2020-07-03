Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 29-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться у п'ятницю, 3 липня, поєдинком на Тернопільському міському стадіоні.

Матч "Львова" з полтавською "Ворсклою" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

На другий ігровий день заплановані матчі "Маріуполя" із львівськими "Карпатами" (17.00; "Футбол 2") та київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" (19.30; "2+2").

У неділю, 5 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" і ковалівський "Колос" (17.00; "Уніан-ТБ"), луганська "Зоря" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), донецький "Олімпік" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ти матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 27 (27), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).