"Шахтар" переміг "Динамо" у 29 турі чемпіонату України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли у суботу київське "Динамо" (3:2) у центральному матчі 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр ліги.

М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" забили: Тарас Степаненко (31-а хвилина), Євген Коноплянка (39), Алан Патрік (72) - у "Шахтаря"; Беньямін Вербич (51) та Карлос Де Пена (68) - у складі динамівців, повідомляє Укрінформ.

На 90+1 хвилині вилучений з поля Йосип Пиварич ("Динамо").

Зустріч обслуговувала суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА Віталієм Романовим (Дніпро).

"Шахтар" достроково став переможцем чемпіонату України-2019/2020. "Динамо" продовжує боротьбу за другу сходинку, яка також дає можливість виступити у Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону команди зустрічалися шість разів. Динамівці були кращими у кубкових баталіях - виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани здолали киян в усіх поєдинках Прем'єр-ліги (2:1, 1:0, 3:1, 3:2).

Загалом "Динамо" і "Шахтар" провели між собою 65 матчів в чемпіонатах України. В активі киян та донеччан по 24 перемоги, внічию завершились 17 протистоянь. Різниця м'ячів 82:79 на користь "біло-синіх".

Завершиться тур у неділю, 5 липня. Зустрінуться чернігівська "Десна" і ковалівський "Колос" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Уніан-ТБ"), луганська "Зоря" та "Олександрія" (19.30; "Уніан-ТБ"), донецький "Олімпік" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 1").

Поєдинок "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) не відбудеться.

Нагадаємо, у стартовому матчі 29-го туру "Львів" у п'ятницю зіграв унічию з полтавською "Ворсклою" - 2:2

Голи: Матеус Яковеллі (55), Сергій Борзенко (75) - Артем Челядін (8), Данило Кравчук (89).

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).

Фото: ua-football.com.