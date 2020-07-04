У Києві пройшов благодійний матч за "Парламентський кубок"-2020

На київському стадіоні імені Віктора Баннікова у суботу відбувся щорічний, п'ятий за ліком благодійний матч за "Парламентський кубок" між збірними народних депутатів та журналістів України.

Організаторами зустрічі виступили Українська асоціація футболу, Прем’єр-ліга та інформагентство "Центр новин", повідомляє Укрінформ. Основна мета матчу - допомога дітям-переселенцям зі Сходу України. Благодійний поєдинок відбувався під патронатом президента Української асоціації футболу, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка та за підтримки голови Асоціації футболу Донецької області Максима Єфімова. Читайте також: Де дивитися матчі 29 туру футбольної Прем'єр-ліги України З рахунком 4:2 перемогла команда журналістів, яка також ставала володаркою "Парламентського кубка" у 2016-у, 2017-у та 2019 роках. 2018 року переможцем була збірна народних депутатів. Фото: uaf.ua.