Сьогодні Світоліна зіграє з Вальтерт на турнірі у Швейцарії

Сьогодні Світоліна зіграє з Вальтерт на турнірі у Швейцарії

Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна у п'ятницю, 3 липня, стартує на виставкових змаганнях Elle Spirit Open у швейцарському місті Монтре.

Першою суперницею української тенісистки (№5 рейтингу WTA) буде швейцарка Симона Вальтерт (284), повідомляє Укрінформ.

До "рожевої групи" також потрапили Штефані Фегеле (Швейцарія, 109) та Вікторія Голубич (Швейцарія, 123).

У "чорній групі" зіграють Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).

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Поєдинок Світоліна - Вальтерт запланований у розкладі на 15.00 за київським часом.

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.

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