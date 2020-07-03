Сьогодні Світоліна зіграє з Вальтерт на турнірі у Швейцарії
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна у п'ятницю, 3 липня, стартує на виставкових змаганнях Elle Spirit Open у швейцарському місті Монтре.
Першою суперницею української тенісистки (№5 рейтингу WTA) буде швейцарка Симона Вальтерт (284), повідомляє Укрінформ.
До "рожевої групи" також потрапили Штефані Фегеле (Швейцарія, 109) та Вікторія Голубич (Швейцарія, 123).
У "чорній групі" зіграють Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).
Поєдинок Світоліна - Вальтерт запланований у розкладі на 15.00 за київським часом.
Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.