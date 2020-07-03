Сьогодні Світоліна зіграє з Вальтерт на турнірі у Швейцарії

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна у п'ятницю, 3 липня, стартує на виставкових змаганнях Elle Spirit Open у швейцарському місті Монтре.

Першою суперницею української тенісистки (№5 рейтингу WTA) буде швейцарка Симона Вальтерт (284), повідомляє Укрінформ. До "рожевої групи" також потрапили Штефані Фегеле (Швейцарія, 109) та Вікторія Голубич (Швейцарія, 123). У "чорній групі" зіграють Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254). Читайте також: У серпні Світоліна і Ястремська виступатимуть на серії турнірів у США Поєдинок Світоліна - Вальтерт запланований у розкладі на 15.00 за київським часом. Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.