У серпні Світоліна і Ястремська виступатимуть на серії турнірів у США

Перед US Open українські тенісистки заявилися на два американських турніри.

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на серію американських турнірів, які пройдуть в серпні перед US Open, повідомляє btu.org.ua.

Перше змагання заплановано на 10 серпня, проте WTA ще належить визначитися з місцем його проведення. Потім з 21 серпня пройде турнір Western & Southern Open, який перенесли в Нью-Йорк з Цинциннаті. Завершать американську серію українки на US Open, який почнеться 31 серпня.

Відзначається, що Ястремська планує виступити на турнірі в Палермо, який запланований на початок серпня. Нагадаємо, 3 серпня WTA намір відновити тенісний сезон.

Еліна Світоліна до рестарту сезону планує зіграти на турнірі в швейцарському Монтре, який розпочнеться 3 липня. Потім українка має намір виступити на виставковому турнірі в Берліні, який пройде з 13 по 19 липня.