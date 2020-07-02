Sofascore: Лунін став кращим футболістом матчу "Ов'єдо" - "Мірандес"

Український воротар іспанського футбольного клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін вже чотири рази у шести матчах Сегунди відстояв "на нуль" після відновлення турніру.

За оцінками поратлу Sofascore, український страж воріт став найкращим футболістом поєдинку 37-го туру "Ов'єдо" - "Мірандес" (1:0). Лунін отримав 7,7 бала. Читайте також: Ярмоленко приніс перемогу "Вест Гему" над "Челсі" у матчі АПЛ Завдяки перемозі, "Ов'єдо" піднявся із зони вильоту Сегунди, випереджаючи на три очки "Нумансію" та "Луго" - головних кандидатів на пониження у класі. Фото: realoviedo.es.