Ярмоленко приніс перемогу "Вест Гему" над "Челсі" у матчі АПЛ

В Англійській футбольній прем'єр-лізі (АПЛ) тривають матчі 32-го туру.

У черговому протистоянні гол українця Андрія Ярмоленка, який вийшов на заміну на 78-й хвилині, приніс перемогу "Вест Гему" над "Челсі" у лондонському дербі з рахунком 3:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили у складі "Вест Гема" Томаш Соучек (45+2), Мічейл Антоніо (51) та Андрій Ярмоленко (89); у "Челсі" - Вілліан (42, з пенальті, 72).

"Челсі" зберігає місце у зоні Ліги чемпіонів УЄФА, набравши 54 очки. "Вест Гем" (30) у свою чергу залишився на 16-й позиції, яке дає право наступного сезону грати в еліті англійського футболу.

Фото: whufc.com.