АПЛ: «Вест Гем» без Ярмоленка програв «Тоттенгему»

Український півзахисник Андрій Ярмоленко провів матч в запасі.

В матчі 31-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на чужому полі «Тоттенгему» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Господарі мали помітну перевагу і вийшли вперед на 64-й хвилині, коли півзахисник «Вест Гему» Соучек забив м’яч у власні ворота. На 82-й хвилині Кейн зробив рахунок 2:0.

Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко провів матч на лаві запасних. У цьому сезоні АПЛ Ярмоленко зіграв 16 матчів. В його активі 3 голи і 1 результативна передача.

У «Вест Гема» залишилось 27 очок, команда посідає 17-е місце. Команда Ярмоленка програє третій матч поспіль.

Нагадаємо, в АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 83 (30). «Ман Сіті» посідає друге місце – 63 (30). На третій позиції «Лестер» - 55 (31).

Фото: The Guardian