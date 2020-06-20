АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка програв «Вулвергемптону»

Український півзахисник Андрій Ярмоленко зіграв лише 9 хвилин.

В матчі 30-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на своєму полі «Вулвергемптону» 0:2, повідомляє Укрінформ.

У другому таймі гості забили два м’ячі (Хіменес і Нету) і перемогли 2:0.

Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну лише на 81-й хвилині. У цьому сезоні АПЛ Ярмоленко зіграв 16 матчів. В його активі 3 голи і 1 результативна передача.

У «Вест Гема» залишилось 27 очок, команда посідає 17-е місце.

Нагадаємо, в АПЛ з великим відривом лідирує «Ліверпуль» - 82 (29). «Ман Сіті» посідає друге місце – 60 (29). На третій позиції «Лестер» - 53 (29).

Аби вибороти чемпіонський титул «Ліверпулю» достатньо здобути дві перемоги.

Фото: The Guardian