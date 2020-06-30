Футбол: Україна може зіграти матчі з Францією та Польщею 2020 року

Збірна України з футболу нинішнього року може провести запланованы товариські матчі з Францією та Польщею

У разі успішних переговорів, ці поєдинки відбудуться 7 жовтня і 11 листопада, повідомляє Sport Arena.

Через пандемію коронавірусу матчі збірної України з Францією та Польщею в межах підготовки до чемпіонату Європи-2020 скасовали. Згодом на 2021 рік перенесли й чемпіонат Європи-2020.

Нагадаємо, що на Євро українські футболісти зіграють у групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги націй, матчі якого перенесли з березня на жовтень-листопад нинішнього року.

Фото: facebook/fcdynamoua.