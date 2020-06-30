УЄФА ознайомив зі змінами у проведенні молодіжного Євро-2021
Так, груповий турнір продовжили до листопада 2020 року, а плей-офф скасували, повідомляє пресслужба УАФ.
Дев'ять переможців груп і п'ять кращих збірних, що посядуть другі місця, вийдуть до фінальної частини, де приєднаються до господарів змагань - Угорщини та Словенії.
Груповий турнір фінального етапу, жеребкування якого планують на кінець листопада нинішнього року, пройде в незмінному форматі - у чотирьох групах з чотирма командами. Ці матчі будуть зіграні 24-31 березня 2021 року.
Переможці груп і команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плей-офф. Змагання у групах A і C прийматиме Угорщина, у групі B - Словенія. Група D буде грати або в Словенії, або в одній із країн, які виступатимуть у цій групі.
Фінальний плей-офф пройде в Угорщині та Словенії з 31 травня по 6 червня 2021 року. У кожній із країн відбудуться по два чвертьфінали та одному півфіналу. Фінальний поєдинок прийматиме Словенія.
Молодіжна збірна України виступає у кваліфікаційній групі 8. Команда Руслана Ротаня поки що посідає у секстеті 4-те місце, поступаючись збірним Данії, Румунії та Фінляндії.
Фото: uefa.com.