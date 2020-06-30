Стала відома дата проведення півфіналів Кубка Англії з футболу

Півфінальні поєдинки футбольного Кубка Англії сезону-2019/2020 пройдуть 18 липня.

Утім, час та дата матчів можуть бути змінені, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що в одному з півфіналів Кубка Англії зіграють лондонський "Арсенал" проти "Манчестер Сіті", у складі якого виступає хавбек збірної України Олександр Зінченко.

Другу півфінальну пару склали "Манчестер Юнайтед" та лондонський "Челсі".

На фото: Олександр Зінченко/uaf.ua.