Стала відома дата проведення півфіналів Кубка Англії з футболу

Стала відома дата проведення півфіналів Кубка Англії з футболу

Укрінформ
Півфінальні поєдинки футбольного Кубка Англії сезону-2019/2020 пройдуть 18 липня. 

Утім, час та дата матчів можуть бути змінені, повідомляє пресслужба УАФ. 

Нагадаємо, що в одному з півфіналів Кубка Англії зіграють лондонський "Арсенал" проти "Манчестер Сіті", у складі якого виступає хавбек збірної України Олександр Зінченко.

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Другу півфінальну пару склали "Манчестер Юнайтед" та лондонський "Челсі".

На фото: Олександр Зінченко/uaf.ua.

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