«Ман Сіті» став останнім півфіналістом Кубка Англії

Команда Олександра Зінченка перемогла «Ньюкасл».

«Манчестер Сіті» став останнім півфіналістом Кубка Англії. В матчі 1/4 фіналу «Ман Сіті» обіграв на виїзді «Ньюкасл» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На 37-й хвилині де Брюйне реалізував пенальті і вивів гостей вперед. В другому таймі Стерлінг подвоїв перевагу «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів матч на лаві запасних.

У півфіналах Кубка Англії зіграють «Манчестер Юнайтед» - «Челсі», «Арсенал» - «Ман Сіті». Матчі відбудуться 18-19 липня на лондонському стадіоні «Вемблі».

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