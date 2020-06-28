«Челсі» обіграв «Лестер» і вийшов у півфінал Кубка Англії

Раніше до півфіналу Кубка Англії пробились «МЮ» та «Арсенал».

«Челсі» став третім півфіналістом Кубка Англії. В матчі 1/4 фіналу «Челсі» обіграв на виїзді «Лестер» 1:0, повідомляє Укрінформ.

На 63-й хвилині Барклі вивів «Челсі» вперед. Лондонці втримали мінімальну перевагу до фінального свистка – 1:0.

Раніше півфіналістами Кубка Англії стали «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал», який сьогодні переміг «Шеффілд Юнайтед» (2:1).

В останньому матчі 1/4 фіналу Кубка Англії зіграють «Ньюкасл» і «Манчестер Сіті».

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