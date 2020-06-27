«Манчестер Юнайтед» пробився у півфінал Кубка Англії

«МЮ» обіграв «Норвіч» в овертаймі.

«Манчестер Юнайтед» став першим півфіналістом Кубка Англії. В матчі 1/4 фіналу «МЮ» обіграв на виїзді «Норвіч» 2:1, повідомляє Укрінформ.

«МЮ» мав суттєву перевагу в матчі і втілив її в гол на 51-й хвилині. Відзначився Ігало. Господарі відігралися на 75-й хвилині після голу Кантвелла. Основний час завершився внічию 1:1. В додатковий час вирішальний м’яч забив захисник гостей Магуайр. 2:1 – перемога «МЮ».

«МЮ» став першим півфіналістом Кубка Англії. Інші матчі 1/4 фіналу зіграють 28 червня. На цій стадії зустрінуться: «Шеффілд Юнайтед» - «Арсенал», «Лестер» - «Челсі», «Ньюкасл» - «Ман Сіті».

Фото: Getty Images