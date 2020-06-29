ФК "Карпати" підтвердив, що може не дограти чемпіонат України

Матч 24-го туру футбольного чемпіонату УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" та наступні зустрічі львів'ян можуть не відбудуться через брак грошей у львівському клубі.

Через важку епідеміологічну ситуацію у Львові "Карпати" змушені проводити домашні матчі в інших містах. На це грошей немає, заявив на сайті ФК "Карпати" виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"Не секрет, що у нас були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Нині у "Карпат" буквально немає власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори жодним чином не можна було передбачити під час формуванні і так урізаного та скромного бюджету", - зазначив Ящишин.

Додамо, що тритижневий виїзд обійшовся б львів'янам в 1,5 мільйона гривень.

Фото: fckarpaty.com.ua.