«Карпати» знімаються з чемпіонату – ЗМІ

Власники не можуть домовитись про виплату боргів на 5 млн доларів.

На цьому тижні «Карпати» оголосять про зняття з прем'єр-ліги (УПЛ), повідомляє «ТаТоТаке».

Львівський клуб не отримає ліцензію на наступний сезон УПЛ через борги в розмірі 5 мільйонів доларів. Дедлайн ліцензування - 30 червня.

Співвласник «Карпат» Олег Смалійчук протягом трьох останніх тижнів перебуває в Україні і намагається зустрітися з Ігорем Коломойським, щоб той погасив 50% боргів. Інші 50% Смалійчук взяв би на себе і продовжив би фінансувати клуб.

Якщо Коломойський відмовить, то Смалійчук готовий викупити його частку в клубі. Швидше за все, в розстрочку, бо вона оцінюється в 25 мільйонів доларів. Але сторонам досі не вдалося поговорити, тому у львівському клубі не мають наміру витрачати гроші на решту матчів.

Є варіант, при якому створиться новий клуб «Карпати». Можливо, він почне виступати не в аматорській лізі, а в другій або першій.

Нагадаємо, після 24 зіграних матчів «Карпати» посідають останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

Фото: fckarpaty.com