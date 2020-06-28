"Десна" вирвала перемогу у "Динамо" в матчі УПЛ

Футболісти чернігівської "Десни" перемогли київське "Динамо" (3:2) у 28-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Голами у Чернігові відзначилися: Єгор Картушов (12-та хвилина) і Андрій Гітченко (90+2) - у господарів; Віктор Циганков (4, 86) - у киян. Ще один м'яч на 26-й хвилині відправив у власні ворота динамівський форвард Ібрагім Каргбо, повідомляє Укрінформ.

Гра у Полтаві "Ворскла" - "Олімпік" (Донецьк) завершилася з рахунком 0:0.

Ще в одному недільному матчі "Маріуполь" з рахунком 2:1 обіграв "Дніпро-1".

Віктор Корнієнко (23) і Олексій Кащук (45+3) - Олексій Хобленко (66, з пенальті).

Вилучення: Назарій Муравський ("Маріуполь", 65).

Результати зустрічей 28-го туру, що відбулися 27 червня:

"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - 2:1

Володимир Лисенко (20, 29) - Кирило Ковалець (47);

"Карпати" (Львів) - "Львів" - 1:1

Ярослав Діда (62) - Рафаел Сабіну (37)

Вилучення: Олексій Хахльов ( "Карпати", 42);

"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) - 0:0.

Турнірне становище після 28-ми турів:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 27 (27), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: desna.football.