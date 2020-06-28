"Десна" вирвала перемогу у "Динамо" в матчі УПЛ
Голами у Чернігові відзначилися: Єгор Картушов (12-та хвилина) і Андрій Гітченко (90+2) - у господарів; Віктор Циганков (4, 86) - у киян. Ще один м'яч на 26-й хвилині відправив у власні ворота динамівський форвард Ібрагім Каргбо, повідомляє Укрінформ.
Гра у Полтаві "Ворскла" - "Олімпік" (Донецьк) завершилася з рахунком 0:0.
Ще в одному недільному матчі "Маріуполь" з рахунком 2:1 обіграв "Дніпро-1".
Віктор Корнієнко (23) і Олексій Кащук (45+3) - Олексій Хобленко (66, з пенальті).
Вилучення: Назарій Муравський ("Маріуполь", 65).
Результати зустрічей 28-го туру, що відбулися 27 червня:
"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - 2:1
Володимир Лисенко (20, 29) - Кирило Ковалець (47);
"Карпати" (Львів) - "Львів" - 1:1
Ярослав Діда (62) - Рафаел Сабіну (37)
Вилучення: Олексій Хахльов ( "Карпати", 42);
"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) - 0:0.
Турнірне становище після 28-ми турів:
перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);
друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 27 (27), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).
Фото: desna.football.