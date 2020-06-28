П'ятеро футболістів "Баварії" увійшли до символічної збірної Бундесліги
Укрінформ
Портал WhoScored склав символічну збірну за підсумками сезону у німецькій футбольній Бундеслізі.
Команду WhoScored склали п'ятеро гравців чемпіонського складу "Баварії", троє футболістів дортмундської "Боруссії", двоє представників "Лейпцига" та гравець клубу "Боруссія" (Менхенгладбах).
Сімволічна збірна Бундесліги сезону-2019/2020:
воротар - Ян Зоммер ("Боруссія", Менхенгладбах);
захисники - Ашраф Хакимі, Матс Гуммельс (обидва - "Боруссія", Дортмунд), Марсель Гальстенберг ( "Лейпциг") і Альфонсо Девіс ( "Баварія");
півзахисники - Серж Гнабрі, Томас Мюллер, Йозуа Кімміх (усі - "Баварія") і Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд);
нападники - Роберт Левандовський ("Баварія") та Тімо Вернер ("Лейпциг").
Фото: whoscored.com.