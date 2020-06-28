36-річний Роббен відновив футбольну кар'єру

Колишній атакуючий хавбек збірної Нідерландів та мюнхенської "Баварії" Ар'єн Роббен, який рік тому оголосив про завершення професіональної кар'єри, повертається у великий футбол.

36-річний футболіст виступатиме за нідерландський клуб "Гронінген", вихованцем якого він є, повідомляє офіційний сайт команди.

"Повертаюся до рідного "Гронінгена" в якості футболіста. Тепер моя мета - повернення у футбол, працюю над тим, щоб її досягти. Поки не знаю, що з цього вийде, але мрію здобути місце у складі "Гронінгена", - так прокоментував підписання контракту Роббен.

Додамо, що за збірну Нідерландів Роббен провів 96 матчів і забив 37 м'ячів.

Фото: fcgroningen.nl.