36-річний Роббен відновив футбольну кар'єру

36-річний Роббен відновив футбольну кар'єру

Укрінформ
Колишній атакуючий хавбек збірної Нідерландів та мюнхенської "Баварії" Ар'єн Роббен, який рік тому оголосив про завершення професіональної кар'єри, повертається у великий футбол.

36-річний футболіст виступатиме за нідерландський клуб "Гронінген", вихованцем якого він є, повідомляє офіційний сайт команди. 

"Повертаюся до рідного "Гронінгена" в якості футболіста. Тепер моя мета - повернення у футбол, працюю над тим, щоб її досягти. Поки не знаю, що з цього вийде, але мрію здобути місце у складі "Гронінгена", - так прокоментував підписання контракту Роббен.

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Додамо, що за збірну Нідерландів Роббен провів 96 матчів і забив 37 м'ячів.

Фото: fcgroningen.nl.

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