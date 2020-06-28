Київське "Динамо" хоче купити футболіста "Осієка" Марича - 24sata.hr

Керівництво київського футбольного клубу "Динамо" запропонувало хорватському "Осієку" 4 мільйони євро за 25-річного форварда Мірко Марича.

На гравця збірної Хорватії також претендує італійська "Монца", власником якої є Сільвіо Берлусконі, повідомляє видання 24sata.hr.

"Марича хочуть бачити у себе декілька клубів, "найгучним" з яких, безумовно, є "Динамо" (Київ), який вже запропонував "Осієку" 4 мільйони євро", - зазначається у повідомленні.

Нині наставник "Динамо" Олексій Михайличенко може розраховувати на форвардів Франа Соля, Назарія Русина, Ібрагіма Каргбо та Беніто. Артем Беседін відбуває річну дискваліфікацію.

Мірко Марич провів нинішнього сезону в чемпіонаті Хорватії 29 матчів і забив 19 м'ячів. Це поки найкращий показник у лізі. "Осієк" перебуває на четвертому місці турнірної таблиці.

Фото: Getty Images.