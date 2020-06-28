Миколенко не допоможе «Динамо» в матчі з «Десною»

У киян кадрові проблеми: проти «Десни» не зіграють також Попов, Бурда і Сидорчук.

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко не поїхав до Чернігова на матч 28-го туру УПЛ з «Десною» через м'язову травму, повідомляє сайт dynamo.kiev.ua.

21-річний гравець поскаржився на біль в стегні після одного з тренувань. Пошкодження незначне, але на відновлення Миколенку може знадобитися два тижні, через що він ризикує пропустити матч киян з «Шахтарем» 4 липня.

У заявці на «Десну» у «Динамо» також відсутній захисник Денис Попов. Центрбек Микита Бурда і півзахисник Сергій Сидорчук також не допоможуть киянам: обидва гравці продовжують відновлення після травм.

Матч «Десна» - «Динамо» відбудеться сьогодні, 28 червня. Початок – о 19:30.

На рахунку Миколенка 35 поєдинків у всіх турнірах нинішнього сезону, в яких він забив 4 голи і зробив 7 результативних передач.

«Динамо» йде на другому місці УПЛ, випереджаючи «Зорю» на 2 очка. «Десна» відстає від киян на 6 очок.