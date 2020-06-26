Де дивитися матчі 28 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Львівське дербі в суботу, 27 червня, відкриє черговий, 28-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Поєдинок між "Карпатами" і "Львовом", який пройде на стадіоні "Авангард" у Луцьку, о 17.00 покаже телеканал "Уніан-ТБ", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться ковалівський "Колос" та "Олександрія", які зійдуться на "Оболонь-Арені" у Києві (17.00; "Футбол 2"), та донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" на столичному НСК "Олімпійський" (19.30; "Футбол 2").

У неділю, 28 червня, пройдуть матчі "Маріуполя" з "Дніпром-1" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з київським "Динамо" (19.30; "2+2"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 71 очко (після 27-ти матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 52 (27), "Десна" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (27), "Колос" - 26 (27);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (26), "Маріуполь" - 30 (26), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 22 (27), "Карпати" - 14 (23).