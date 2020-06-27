Матч за Суперкубок Нідерландів з футболу 2020 року не відбудеться

Поєдинок за Суперкубок Нідерландів з футболу за рішенням Королівського футбольного союзу (KNVB) нинішнього сезону не відбудеться.

У Суперкубку, який має назву Кубок Йогана Кройфа, за тиждень до початку сезону традиційно зустрічалися чемпіон та володар Кубка країни. Своє рішення про відміну футбольний союз мотивував тим, що цього разу ні чемпіона, ані переможця кубкових змагань не визначали, повідомляє Telegraaf.

Чемпіонат Нідерландів зупинили у березні через пандемію коронавірусу. Через місяць KNVB вирішив завершити сезон. Путівки в єврокубки розподілили згідно турнірного становища на момент зупинки першості. Фінал Кубка Нідерландів між "Феєноордом" та "Утрехтом" також скасували.

Новий футбольний сезон у Нідерландах стартує 28 серпня. Цього дня розпочнуться змагання у першому дивізіоні (Eerste divisie). Eredivisie стартує через два тижні, 12 вересня. До цього національна збірна Нідерландів зіграє два матчі у Лізі націй.

Фото: telegraaf.nl.