Офіційно: фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Харкові

Виконком Української асоціації футболу офіційно затвердив у пʼятницю харківський ОСК "Металіст" місцем проведення фіналу Кубку України, який пройде 8 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ. У вирішальному матчі зустрінуться футболісти київського "Динамо" та полтавської "Ворскли". Читайте також: МОЗ рекомендує УАФ перенести зі Львова фінал Кубка України з футболу Нагадаємо, спочатку фінал Кубка України сезону-2019/2020 заплановали провести у Тернополі, однак згодом виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Натомість Тернопільський міський стадіон затвердили місцем проведення фіналу Кубка України наступного сезону. Фото: uaf.ua.