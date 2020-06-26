Офіційно: фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Харкові

Офіційно: фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Харкові

Укрінформ
Виконком Української асоціації футболу офіційно затвердив у пʼятницю харківський ОСК "Металіст" місцем проведення фіналу Кубку України, який пройде 8 липня 2020 року. 

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У вирішальному матчі зустрінуться футболісти київського "Динамо" та полтавської "Ворскли".

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Нагадаємо, спочатку фінал Кубка України сезону-2019/2020 заплановали провести у Тернополі, однак згодом виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Натомість Тернопільський міський стадіон затвердили місцем проведення фіналу Кубка України наступного сезону.

Фото: uaf.ua.

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