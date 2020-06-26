МОЗ рекомендує УАФ перенести зі Львова фінал Кубка України з футболу

На адресу УАФ надійшов лист від МОЗ за підписом міністра охорони здоров’я України Максима Степанова стосовно можливості проведення фінального матчу Кубка України 8 липня 2020 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".

МОЗ рекомендує перенести матч зі Ловова до регіону "з більш стабільною епідемічною ситуацією", повідомляє пресслужба УАФ.

"Аналіз епідемічної ситуації у Львівській області та місті Львові дає підстави вважати, що рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо послаблення протиепідемічних заходів, у тому числі проведення спортивних заходів, не будуть застосовані, що може поставити під загрозу проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020.

Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією", - зазначається у листі.

Сьогодні виконком Української асоціації футболу проведе засідання, на якому приймуть рішення щодо місця фіналу Кубка України.

Фото: uaf.ua.