МОЗ рекомендує УАФ перенести зі Львова фінал Кубка України з футболу
МОЗ рекомендує перенести матч зі Ловова до регіону "з більш стабільною епідемічною ситуацією", повідомляє пресслужба УАФ.
"Аналіз епідемічної ситуації у Львівській області та місті Львові дає підстави вважати, що рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо послаблення протиепідемічних заходів, у тому числі проведення спортивних заходів, не будуть застосовані, що може поставити під загрозу проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020.
Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією", - зазначається у листі.
Сьогодні виконком Української асоціації футболу проведе засідання, на якому приймуть рішення щодо місця фіналу Кубка України.
Фото: uaf.ua.