Фінал Кубка України зіграють у Харкові – ЗМІ
Укрінформ
Спочатку фінал планували зіграти у Тернополі, а потім у Львові.
Фінальний матч Кубка України вдруге перенесуть на інший стадіон, повідомляє «24 канал».
З ймовірністю у 99% матч «Динамо» - «Ворскла» пройде не у Львові, а в Харкові на стадіоні «Металіст». Фінал заплановано на 8 липня.
Перенесення фіналу пов'язане з несприятливою епідеміологічною ситуацією у Львівській області. У Львівській асоціації футболу вже підтвердили інформацію, що фінал не відбудеться у Львові на «Арені Львів».
В УАФ повідомили, що офіційне рішення приймуть 26 червня.
Нагадаємо, раніше через непросту ситуацію з коронавірусом в Тернополі фінал Кубка України перенесли з Тернополя до Львова.