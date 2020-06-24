"Ворскла" перемогла "Маріуполь" і зіграє з "Динамо" у фіналі Кубка України з футболу

У другому півфінальному матчі Кубка України з футболу полтавська "Ворскла" у гостях взяла гору у серії пенальті над "Маріуполем".

В основний час півзахисник приазовців Сергій Горбунов вивів господарів вперед на 37-й хвилині, на що малійський захисник "Ворскли" Ібрагім Кане на 80-й хвилині відповів результативним ударом з 11-метрової позначки - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Два додаткових екстратайми пройшли без голів, а післяматчева серія пенальті завершилася на користь "Ворскли" - 3:2.

"Ворскла" стала суперником київського "Динамо" у вирішальному кубковому матчі-2019/20.

Кубкові досягнення "Ворскли": в травні 2009 року "біло-зелені" здобули перемогу в турнірі, перемігши у фіналі донецький "Шахтар" - 1:0. У півфіналі полтавці за сумою двох матчів переграли харківський "Металіст" - 0:0, 2:0. Це був єдиний випадок, коли "Ворскла" добиралася до цієї стадії турніру.

Нагадаємо, в іншому півфіналі розіграшу "Динамо" завдало поразки представнику першої ліги "Минаю" - 2:0. В активі "біло-синіх" 11 національних трофеїв у 16-ти фіналах.

Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів".