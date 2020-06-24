Від гри Маріуполь - Ворскла відсторонені Федорчук, Васін та Максимов

Через дисциплінарні санкції від участі в поєдинку 1/2 фіналу Кубку України "Маріуполь" - "Ворскла", який відбудеться сьогодні, 24 червня, відсторонені два футболісти та головний тренер.

Про це повідомляє пресслужба Української асоциації футболу. У складі господарів поля і мітчі не зіграють 31-річний хавбек Валерій Федорчук, у полтавчан - 31-річний форвард Денис Васін. Крім того, дискваліфікований 51-річний головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов, якого за неспортивну поведінку вилучили під час матчу 27-го туру чемпіонату України "Ворскла" - "Дніпро-1" (2:0). Нагадаємо, в першому півфіналі розіграшу Кубка київське "Динамо" завдало поразки представнику Першої ліги "Минаю" - 2:0. Читайте також: Матч 29 туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів". Фото: uaf.ua.