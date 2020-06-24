Матч 29 туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня

Дирекція Української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу-2019/20.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. У цьому туру відбудеться заключне в сезоні дербі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок пройде у суботу, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19.30. Читайте також: "Шахтар" зіграє з "Динамо" не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ Розклад матчів 29-го туру. 3 липня, п'ятниця: "Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 19.00 4 липня, субота: "Маріуполь" - "Карпати" (Львів) - 17.00 "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 19.30 5 липня, неділя: "Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 17.00 "Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 19.30 "Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 19.30.