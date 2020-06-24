Матч 29 туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня
Укрінформ
Дирекція Української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу-2019/20.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У цьому туру відбудеться заключне в сезоні дербі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок пройде у суботу, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19.30.
Розклад матчів 29-го туру.
3 липня, п'ятниця:
"Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 19.00
4 липня, субота:
"Маріуполь" - "Карпати" (Львів) - 17.00
"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 19.30
5 липня, неділя:
"Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 17.00
"Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 19.30
"Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 19.30.