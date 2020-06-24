Матч 29 туру УПЛ

Матч 29 туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 липня

Укрінформ
Дирекція Української Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила дати проведення та час початку матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу-2019/20.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У цьому туру відбудеться заключне в сезоні дербі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок пройде у суботу, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19.30.

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Розклад матчів 29-го туру.

3 липня, п'ятниця:

"Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 19.00

4 липня, субота:

"Маріуполь" - "Карпати" (Львів) - 17.00

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 19.30

5 липня, неділя:

"Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 17.00

"Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 19.30

"Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 19.30.

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