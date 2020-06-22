"Шахтар" зіграє з "Динамо" не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін зізнався, що багато основних гравців не зможуть взяти участь у заключному матчі сезону проти київського "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

"Думаю, що певними групами хлопці будуть їхати у відпустку, адже ми вже чемпіони. У поєдинках, що залишилися в основному буде задіяна молодь. Будемо концентруватися і готуватися до Ліги Європи. Успішно продовжити виступ в єврокубках - сьогодні завдання номер один", - сказав Палкін.

Нагадаємо, 4 липня "Шахтар" зіграє проти "Динамо" матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).