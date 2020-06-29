Футбольне Євро серед ампутантів перенесли на 2021 рік
Укрінформ
У зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи з футболу серед ампутантів перенесли з 2020-го на 2021 рік.
Новими датами турніру стали 12-19 вересня 2021-го, повідомляє офіційний сайт турніру.
Змагання мали відбутися у Кракові (Польща) у вересні нинішнього року. У першості візьмуть участь 16 збірних, в тому числі й команда України.
За підсумками жеребкування чемпіонату Європи серед ампутантів збірна України потрапила до групи А, де зіграє з командами Польщі, Іспанії та Шотландії.
Склад усіх квартетів:
Група А: Польща, Іспанія, Україна, Шотландія.
Група В: Англія, Франція, Греція, Азербайджан.
Група С: Росія, Ірландія, Німеччина, Бельгія.
Група D: Туреччина, Італія, Грузія, Нідерланди.
Фото: ampeuro.com.