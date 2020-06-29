Футбольне Євро серед ампутантів перенесли на 2021 рік

У зв’язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи з футболу серед ампутантів перенесли з 2020-го на 2021 рік.

Новими датами турніру стали 12-19 вересня 2021-го, повідомляє офіційний сайт турніру.

Змагання мали відбутися у Кракові (Польща) у вересні нинішнього року. У першості візьмуть участь 16 збірних, в тому числі й команда України.

За підсумками жеребкування чемпіонату Європи серед ампутантів збірна України потрапила до групи А, де зіграє з командами Польщі, Іспанії та Шотландії.

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Склад усіх квартетів:

Група А: Польща, Іспанія, Україна, Шотландія.

Група В: Англія, Франція, Греція, Азербайджан.

Група С: Росія, Ірландія, Німеччина, Бельгія.

Група D: Туреччина, Італія, Грузія, Нідерланди.

Фото: ampeuro.com.