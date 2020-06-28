Жіночі футбольні клуби виступили за рестарт чемпіонату України

Жіночі футбольні клуби виступили за рестарт чемпіонату України

Укрінформ
Представники клубів на засіданні комітету жіночого футболу УАФ більшістю голосів виступили за відновлення чемпіонату України.

Планується, що гратимуть 6 з 10-ти жіночих команд, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. 

Комітет прийняв рішення звернутися до виконкому УАФ із пропозицією відновити турнір у форматі згідно з регламентом змагань (з відповідними змінами), а до МОЗ - із проханням дозволити проведення матчів.

Рестарт запланований на 6 липня, а датою останнього туру визначили 31 липня. За цей проміжок шість команд, які офіційно підтвердили участь, зіграють п'ять турів.

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Раніше повідомлялося, що за продовження чемпіонату виступали "Житлобуд-1", "Житлобуд-2", "Восход", "Маріуполь", "Пантери" та "Ятрань".

Фото: uaf.ua.

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