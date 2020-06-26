Чемпіонат світу з футболу-2023 серед жінок пройде в Австралії і Новій Зеландії

IX чемпіонат світу з футболу серед жіночих команд 2023 року відбудеться в Австралії і Новій Зеландії.

Спільна заявка двох країн здобула перемогу над Колумбією за підсумками голосування членів ради Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє офіційний сайт організації. Австралія і Нова Зеландія набрали 22 голоси, Колумбія отримала 13 голосів. Читайте також: Збірна України з футболу зберегла 24 місце рейтингу ФІФА Найближчий чемпіонат світу серед жінок стане першим, в якому візьмуть участь 32 команди. Фото: Getty Images.