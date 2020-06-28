Клуб Зозулі переміг і віддалився від зони вильоту

«Альбасете» обіграв «Расинг», український нападник зіграв увесь матч.

В матчі 36-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунди) клуб українського форварда Романа Зозулі «Альбасете» на виїзді обіграв «Расинг» 2:1, повідомляє Укрінформ.

«Альбасете» здобув вольову перемогу в Сантандері над конкурентом у боротьбі за виживання. До 54-ї хвилини гості програвали, але завдяки голам Фустера і Хіменеса «Альбасете» переміг і набрав важливі три очки.

30-річний Зозуля зіграв увесь матч. Цього сезону Зозуля зіграв за «Альбасете» 33 матчі, в його активі 3 голи і одна результативна передача.

Після цієї перемоги «Альбасете» набрав 43 очки і піднявся на 16-е місце в турнірній таблиці. Команда Зозулі віддалилася від зони вильоту на 5 очок.

Фото: facebook.com/AlbaceteBalompie