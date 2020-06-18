«Альбасете» Зозулі переміг і залишив зону вильоту

Український нападник зіграв 39 хвилин в матчі.

В матчі 33-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунди) клуб українського форварда Романа Зозулі «Альбасете» на виїзді обіграв «Естремадуру» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м’яч в матчі гості забили в кінці першого тайму. Відзначився півзахисник Майкель. «Альбасете» переміг 1:0 і обірвав серію поразок.

30-річний Зозуля вийшов на поле на заміну на 51-й хвилині.

Після цієї перемоги «Альбасете» набрав 38 очок і піднявся на 17-е місце в турнірній таблиці. Клуб Зозулі залишив зону вильоту.

Фото: twitter.com/EXT_UD