«Баварія» розгромила «Вольфсбург» в останньому турі Бундесліги

В топ-4 фінішували «Баварія», «Боруссія» (Дортмунд), «РБ Лейпциг» і «Боруссія» (Менхенгладбах).

В центральному матчі останнього 34-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла на виїзді «Вольфсбург» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Вже в статусі чемпіона «Баварія» обіграла суперника «Шахтаря» в Лізі Європи. В першому таймі за мюнхенців забили Коман і Кюйзанс. Після перерви Левандовскі реалізував пенальті. Ще один гол в активі Мюллера.

Друга команда сезону – «Боруссія» (Дортмунд) несподівано програла вдома «Гоффенгайму» 0:4.

У підсумку «Баварія» набрала 82 очки. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) – 69 очок. «РБ Лейпциг» посів третю позицію – 66. Четверте місце зайняла «Боруссія» (Менхенгладбах) – 65. Усі ці клуби представлятимуть Німеччину в Лізі чемпіонів. Путівки в Лігу Європи вибороли «Байєр» і «Гоффенгайм».

Вибули з Бундесліги «Падерборн» і «Фортуна». «Вердер» гратиме у перехідних матчах.

Фото: Kicker