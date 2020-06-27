Нападник «Баварії» Левандовскі – кращий гравець сезону в Бундеслізі
Укрінформ
Польський форвард забив в чемпіонаті 33 м’ячі.
Форвард «Баварії» Роберт Левандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги за підсумками сезону, повідомляє сторінка Бундесліги в Twitter.
На нагороду також претендували: Серж Гнабрі («Баварія»), Джейдон Санчо, Ерлінг Голанд (обидва - «Боруссія» Дортмунд), Амін Харіт («Шальке»), Тімо Вернер («Лейпциг») і Кай Гавертц («Байєр»).
Кращим новачком сезону визнали захисника «Баварії» Альфонсо Девіса.
Нагадаємо, у 30 матчах чемпіонату Німеччини Левандовскі забив 33 м’ячі.
Фото: Kicker