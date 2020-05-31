Нападник «Баварії» Левандовскі – кращий бомбардир топ-5 ліг Європи

Нападник «Баварії» Левандовскі – кращий бомбардир топ-5 ліг Європи

Укрінформ
Польський форвард забив в чемпіонаті Німеччини 29 м’ячів в 27 матчах.

Форвард «Баварії» Роберт Левандовскі зробив дубль в матчі 29-го туру Бундесліги проти «Фортуни» (5:0). Завдяки цим голам поляк вийшов в лідери за забитими м'ячами в топ-5 ліг Європи в цьому сезоні, повідомляє Opta.

Левандовскі в нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини забив 29 м’ячів в 27 матчах. На другому місці в списку форвард «Лаціо» Чіро Іммобіле (27 голів, 26 ігор).

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Потім йдуть Тімо Вернер («РБ Лейпциг», 24 голи, 28 ігор), Кріштіану Роналду («Ювентус», 21 гол, 22 гри), Джеймі Варді («Лестер», 19 голів, 26 ігор) і Ліонель Мессі («Барселона», 19 голів, 22 гри).

Нагадаємо, італійська Серія А, англійська Прем'єр-ліга та іспанська Ла Ліга поновляться в червні.

Фото: EPA

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