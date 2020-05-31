Нападник «Баварії» Левандовскі – кращий бомбардир топ-5 ліг Європи

Польський форвард забив в чемпіонаті Німеччини 29 м’ячів в 27 матчах.

Форвард «Баварії» Роберт Левандовскі зробив дубль в матчі 29-го туру Бундесліги проти «Фортуни» (5:0). Завдяки цим голам поляк вийшов в лідери за забитими м'ячами в топ-5 ліг Європи в цьому сезоні, повідомляє Opta.

Левандовскі в нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини забив 29 м’ячів в 27 матчах. На другому місці в списку форвард «Лаціо» Чіро Іммобіле (27 голів, 26 ігор).

Потім йдуть Тімо Вернер («РБ Лейпциг», 24 голи, 28 ігор), Кріштіану Роналду («Ювентус», 21 гол, 22 гри), Джеймі Варді («Лестер», 19 голів, 26 ігор) і Ліонель Мессі («Барселона», 19 голів, 22 гри).

Нагадаємо, італійська Серія А, англійська Прем'єр-ліга та іспанська Ла Ліга поновляться в червні.

Фото: EPA