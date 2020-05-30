«Баварія» обіграла «Фортуну» і відірвалася від «Боруссії» на 10 очок

Головний конкурент мюнхенців свій матч 29-го туру зіграє завтра.

В матчі 29-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» перемогла на своєму полі «Фортуну» (Дюссельдорф) 5:0, повідомляє Укрінформ.

Ще до перерви «Баварія» забила три м’ячі. Захисник гостей Йоргенсен забив у власні ворота, а у мюнхенців відзначились Павар і Левандовскі. В другому таймі Левандовскі і Дейвіс довели рахунок до 5:0.

Після цієї перемоги «Баварія» набрала 67 очок і відірвалася від «Боруссії» (Дортмунд) на 10 пунктів. На третьому місці «Байєр» - 56. На четвертій позиції «РБ Лейпциг» - 55.

Свій матч 29-го туру «Боруссія» (Д) зіграє 31 травня на виїзді проти аутсайдера чемпіонату «Падерборна».

Фото: kicker