«Баварія» обіграла «Боруссію» Д і відірвалась на 7 очок

Мюнхенський клуб здобув ключову перемогу в боротьбі за чемпіонський титул.

В центральному матчі 28-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» перемогла на виїзді «Боруссію» з Дортмунда 1:0, повідомляє Укрінформ.

В Дортмунді зіграли ключовий поєдинок в боротьбі за чемпіонський титул. Наприкінці першого тайму Кімміх майстерно перекинув воротаря господарів Бюркі і вивів «Баварію» вперед. Рахунок 1:0 на користь мюнхенців втримався до фінального свистка.

В Бундеслізі впевнено лідирує «Баварія», яка набрала 64 очки. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд) - 57. На третьому місці «РБ Лейпциг» - 54.Четверта позиція у «Байєра» - 53.

Фото: kicker.de