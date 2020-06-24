Гірн заявив, що бою Вайт - Усик не буде

Глава боксерської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн зазначив, що поєдинку між британським супертяжем Ділліаном Вайтом та ексабсолютним чемпіоном світу у крузервейті українцем Олександром Усиком найближчим часом не буде.

За словами Гірна, обов'язковим претендентам на титули у "королівському дивізіоні" (Вайт - WBC, Усик - WBО) просто немає потреби боксувати один з одним, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Якщо ви запропонуєте їм бій, вони скажуть: " Що? Навіщо мені битися? "Я вірю, що Ф'юрі проведе бій з Ділліаном Вайтом, якщо йому запропонують цей поєдинок. Юридично, ми маємо забезпечити дотримання прав Вайта як офіційного претендента на пояс WBC, - заявив Гірн. - Вайт та Усик зосереджені на титулі чемпіона світу у суперважкій вазі. Їм не потрібно боксувати один з одним".

Фото: klitschko-brothers.com.