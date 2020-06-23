Бій Усик – Джошуа можуть провести весною 2021 року

Олександр Усик – офіційний претендент на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

Промоутер боксера суперважкої ваги Ентоні Джошуа – Едді Гірн повідомив boxingnews24.com про те, що його підопічний може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року.

«У кожного чемпіона є обов'язкові претенденти. У Ентоні Джошуа їх два: Кубрат Пулєв, з яким він битиметься в наступному бою, а також Олександр Усик.

У нас проблема з Усиком. Він повинен отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу. Можливо, Джошуа поб'ється з ним навесні», - сказав Гірн.

Нагадаємо, що Усик – офіційний претендент на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін.