Бій Усик – Чісора перенесуть на жовтень

Наступним суперником українського боксера може стати Ентоні Джошуа.

Промоутер Едді Гірн повідомив каналу iFL TV можливу дату бою між Олександром Усиком і Дереком Чісорою, та про вплив Усика на мегабій Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.

«Існує питання Усика, який, ймовірно, буде битися з Чісорою у жовтні. Це обов'язковий претендент на бій з Ентоні Джошуа, і ми можемо опинитися в ситуації, коли бій між Джошуа і Ф'юрі буде не за звання абсолютного чемпіона.

Зроблю все, щоб на кону стояли всі титули, при цьому поважаючи права людей. Усик не давав згоди на бій Джошуа з Пулєвим за титул IBF. Організація сказала, що цей поєдинок буде наступним», - розповів Гірн.

Нагадаємо, що Усик - офіційний претендент на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін.