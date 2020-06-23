Ла Ліга: «Барселона» сьогодні зіграє з «Атлетіком»

Ла Ліга: «Барселона» сьогодні зіграє з «Атлетіком»

Укрінформ
Лідер чемпіонату – мадридський «Реал» у середу, 24 червня, прийматиме «Мальорку».

Чемпіонат Іспанії вже набрав оберти і впродовж тижня продемонструє нам декілька цікавих матчів. Зокрема, інтрига за чемпіонський титул буде підігріта двома поєдинками за участю «Реала» та «Барселони». Підопічні Зінедіна Зідана в 31-му турі проведуть домашню зустріч із аутсайдером першості «Мальоркою», яка намагатиметься покращити своє турнірне становище. А каталонці після нічиєї з «Севільєю» зустрінуться з однім зі своїх принципових суперників – «Атлетіком». Як можуть завершитися ці зустрічі аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч «Барселона» - «Атлетік»: команди заб’ють менше трьох м’ячів (ТМ 3). Коефіцієнт 1.9

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

«Барселона» переможе – 1.3

«Барселона» ІТБ 1.5 – 1.4

«Барселона» виграє другий тайм – 1.6

Тотал менше 3 голів – 1.9

Нічия в першому таймі – 2.7

Перемога «Барселони» в один м’яч – 3.7

Форма команд

Серія «Барси» з трьох перемог поспіль обірвалася в Севільї (0:0). Кіке Сетьєн заявив, що «Реал» також ще втрачатиме очки. Натомість Піке впевнений, що мадридців тягтимуть судді, вони все виграватимуть і тепер не все залежить від «Барси». 

В цьому сезоні на «Камп Ноу» Мессі і компанія грають впевнено – 14 перемог в 15 матчах. Вдома каталонці не зуміли обіграти лише «Реал» (0:0).

«Атлетік» вже 5 матчів не програє в Ла Лізі – 3 перемоги і 2 нічиї. Після поновлення чемпіонату «Атлетік» двічі зіграв внічию – вдома 1:1 з «Атлетіко» і на виїзді 2:2 з «Ейбаром». В останньому турі команда Гаїски Гарітано обіграла вдома «Бетіс» (1:0) і піднялася на 9-е місце. До речі, з тренером продовжили контракт до 30 червня 2021 року.

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Статистика зустрічей

У клубів складні стосунки. Нагадаю, ворожнеча триває з 80-х, коли Марадоні показово зламали ногу і команди влаштовували епічні бійки.З останніх 10 матчів каталонці виграли лише 5, 3 перемоги у «Атлетіка» і 2 нічиї. «Барселона» не може обіграти басків 4 матчі поспіль, з березня 2018-го. Протягом цієї серії Більбао двічі зіграв внічию в минулому сезоні (1:1 і 0:0) і двічі переміг в цьому сезоні.

«Атлетік» обіграв «Барсу» в стартовому турі Ла Ліги (1:0). А в лютому 2020-го баски вибили «Барселону» у чвертьфіналі Кубка Іспанії (1:0).

Прогноз

Думаю, «Барселона» в цьому матчі повинна комфортно перемагати. Такий результат прогнозують і аналітики Parimatch. Попередні досягнення «Атлетіка» не гратимуть ролі, їх футбол буде ефективним до першого пропущеного м’яча. Каталонці матимуть велику перевагу у володінні м’ячем, але моментів і голів буде небагато.

Прогноз на матч «Реал» - «Мальорка»: мадридці переможуть. Коефіцієнт - 1.7

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

Фора на «Реал» (-2) - 1.7

Суха перемога мадридцев - 1.8

В матчі буде забито 3 або менше м’ячів - 1.9

Господарі переможуть в обох таймах - 2

Форма команд

«Реал» не лише підходить до поєдинку в гарному фізичному та психологічному стані, але ще й повернув собі першу сходинку - каталонці в останньому поєдинку зазнали невдачі, чим підопічні Зінедіна Зідана і скористалися.

Якщо до вимушеної паузи команда дуже часто втрачала очки, то в трьох останніх поєдинках після відновлення сезону в Ла Лізі - перемагала. Мадридці беруть ініціативу у свої руки і зазвичай відкривають рахунок у матчі. Поєдинки за участю «Реалу» - досить результативні: 3-4 м’ячі мінімум.

«Мальорку» можна сміливо назвати найгіршою командою чемпіонату після його відновлення. Після трьох зіграних турів вона набрала лише одне очко. А за показником пропущених м’ячів «Мальорка» взагалі є найгіршою в чемпіонаті: 50 голів за 30 турів, більше півтора м’ячі за гру.

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Статистика зустрічей

«Реал» має очевидну перевагу над аутсайдером першості. Прогноз аналітиків Parimatch це також підтверджує. Мадридська команда регулярно перемагає «Мальорку» і, як правило, з перевагою у 2-3 м’ячі. Саме так було в останньому домашньому матчі, коли «Реал» не відчув супротиву з боку суперника - 5:2. От тільки саме підопічні Вісенте Морено востаннє перемагали в очному протистоянні із «Реалом» - мінімальна перемога 1:0.

Прогноз

Підопічні Зідана - безумовні претенденти на здобуття перемоги у зустрічі із «Мальоркою». Вважаю, щось дійсно мусить піти не по сценарію, аби мадридці втратили перемогу.

Фото: сайт Ла Ліги

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