Ла Ліга: «Барселона» сьогодні зіграє з «Атлетіком»

Лідер чемпіонату – мадридський «Реал» у середу, 24 червня, прийматиме «Мальорку».

Чемпіонат Іспанії вже набрав оберти і впродовж тижня продемонструє нам декілька цікавих матчів. Зокрема, інтрига за чемпіонський титул буде підігріта двома поєдинками за участю «Реала» та «Барселони». Підопічні Зінедіна Зідана в 31-му турі проведуть домашню зустріч із аутсайдером першості «Мальоркою», яка намагатиметься покращити своє турнірне становище. А каталонці після нічиєї з «Севільєю» зустрінуться з однім зі своїх принципових суперників – «Атлетіком». Як можуть завершитися ці зустрічі аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Барселона» - «Атлетік»: команди заб’ють менше трьох м’ячів (ТМ 3). Коефіцієнт 1.9

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

«Барселона» переможе – 1.3

«Барселона» ІТБ 1.5 – 1.4

«Барселона» виграє другий тайм – 1.6

Тотал менше 3 голів – 1.9

Нічия в першому таймі – 2.7

Перемога «Барселони» в один м’яч – 3.7

Форма команд

Серія «Барси» з трьох перемог поспіль обірвалася в Севільї (0:0). Кіке Сетьєн заявив, що «Реал» також ще втрачатиме очки. Натомість Піке впевнений, що мадридців тягтимуть судді, вони все виграватимуть і тепер не все залежить від «Барси».

В цьому сезоні на «Камп Ноу» Мессі і компанія грають впевнено – 14 перемог в 15 матчах. Вдома каталонці не зуміли обіграти лише «Реал» (0:0).

«Атлетік» вже 5 матчів не програє в Ла Лізі – 3 перемоги і 2 нічиї. Після поновлення чемпіонату «Атлетік» двічі зіграв внічию – вдома 1:1 з «Атлетіко» і на виїзді 2:2 з «Ейбаром». В останньому турі команда Гаїски Гарітано обіграла вдома «Бетіс» (1:0) і піднялася на 9-е місце. До речі, з тренером продовжили контракт до 30 червня 2021 року.

Статистика зустрічей

У клубів складні стосунки. Нагадаю, ворожнеча триває з 80-х, коли Марадоні показово зламали ногу і команди влаштовували епічні бійки.З останніх 10 матчів каталонці виграли лише 5, 3 перемоги у «Атлетіка» і 2 нічиї. «Барселона» не може обіграти басків 4 матчі поспіль, з березня 2018-го. Протягом цієї серії Більбао двічі зіграв внічию в минулому сезоні (1:1 і 0:0) і двічі переміг в цьому сезоні.

«Атлетік» обіграв «Барсу» в стартовому турі Ла Ліги (1:0). А в лютому 2020-го баски вибили «Барселону» у чвертьфіналі Кубка Іспанії (1:0).

Прогноз

Думаю, «Барселона» в цьому матчі повинна комфортно перемагати. Такий результат прогнозують і аналітики Parimatch. Попередні досягнення «Атлетіка» не гратимуть ролі, їх футбол буде ефективним до першого пропущеного м’яча. Каталонці матимуть велику перевагу у володінні м’ячем, але моментів і голів буде небагато.

Прогноз на матч «Реал» - «Мальорка»: мадридці переможуть. Коефіцієнт - 1.7

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

Фора на «Реал» (-2) - 1.7

Суха перемога мадридцев - 1.8

В матчі буде забито 3 або менше м’ячів - 1.9

Господарі переможуть в обох таймах - 2

Форма команд

«Реал» не лише підходить до поєдинку в гарному фізичному та психологічному стані, але ще й повернув собі першу сходинку - каталонці в останньому поєдинку зазнали невдачі, чим підопічні Зінедіна Зідана і скористалися.

Якщо до вимушеної паузи команда дуже часто втрачала очки, то в трьох останніх поєдинках після відновлення сезону в Ла Лізі - перемагала. Мадридці беруть ініціативу у свої руки і зазвичай відкривають рахунок у матчі. Поєдинки за участю «Реалу» - досить результативні: 3-4 м’ячі мінімум.

«Мальорку» можна сміливо назвати найгіршою командою чемпіонату після його відновлення. Після трьох зіграних турів вона набрала лише одне очко. А за показником пропущених м’ячів «Мальорка» взагалі є найгіршою в чемпіонаті: 50 голів за 30 турів, більше півтора м’ячі за гру.

Статистика зустрічей

«Реал» має очевидну перевагу над аутсайдером першості. Прогноз аналітиків Parimatch це також підтверджує. Мадридська команда регулярно перемагає «Мальорку» і, як правило, з перевагою у 2-3 м’ячі. Саме так було в останньому домашньому матчі, коли «Реал» не відчув супротиву з боку суперника - 5:2. От тільки саме підопічні Вісенте Морено востаннє перемагали в очному протистоянні із «Реалом» - мінімальна перемога 1:0.

Прогноз

Підопічні Зідана - безумовні претенденти на здобуття перемоги у зустрічі із «Мальоркою». Вважаю, щось дійсно мусить піти не по сценарію, аби мадридці втратили перемогу.

Фото: сайт Ла Ліги