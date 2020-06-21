Матч «Барселона» - «Атлетіко» може пройти з глядачами

Матч «Барселона» - «Атлетіко» може пройти з глядачами

Укрінформ
Поєдинок повинні зіграти 1 липня, на «Камп Ноу» можуть пропустити більше 20 тисяч уболівальників.

Керівництво «Барселони» хоче пустити уболівальників на домашній матч з «Атлетіко». Поєдинок зіграють 1 липня на стадіоні «Камп Ноу», повідомляє видання Mundo Deportivo.

У клубі так відреагували на заяву голови уряду Іспанії Педро Санчеса про те, що країна поступово повертається до нормального життя. В окремих регіонах Іспанії уболівальникам вже дозволено відвідувати стадіони. Уряд Каталонії невдовзі також прийме таке рішення.

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«Барселона» хоче пустити на трибуни близько третини місткості «Камп Ноу». Дистанція між глядачами буде півтора метра. Ідею повернення уболівальників підтримує і президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Нагадаємо, «Барселона» лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи «Реал» на 3 очка. Однак, у мадридців є матч в запасі.

Фото: Mundo Deportivo

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