Матч «Барселона» - «Атлетіко» може пройти з глядачами

Поєдинок повинні зіграти 1 липня, на «Камп Ноу» можуть пропустити більше 20 тисяч уболівальників.

Керівництво «Барселони» хоче пустити уболівальників на домашній матч з «Атлетіко». Поєдинок зіграють 1 липня на стадіоні «Камп Ноу», повідомляє видання Mundo Deportivo.

У клубі так відреагували на заяву голови уряду Іспанії Педро Санчеса про те, що країна поступово повертається до нормального життя. В окремих регіонах Іспанії уболівальникам вже дозволено відвідувати стадіони. Уряд Каталонії невдовзі також прийме таке рішення.

«Барселона» хоче пустити на трибуни близько третини місткості «Камп Ноу». Дистанція між глядачами буде півтора метра. Ідею повернення уболівальників підтримує і президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Нагадаємо, «Барселона» лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи «Реал» на 3 очка. Однак, у мадридців є матч в запасі.

Фото: Mundo Deportivo