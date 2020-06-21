«Наполі» цікавиться захисником «Динамо» Миколенком

Клуб італійської Серії А вважає українця запасним варіантом.

Захисник «Динамо» та збірної України Віталій Миколенко залишається в сфері інтересів «Наполі», але українець - не пріоритетний варіант для клубу, повідомляє Area Napoli.

Неаполітанський клуб розгляне можливість придбання лівого захисника, якщо з команди підуть Фаузі Гулям або Ельсеїд Хюсай. «Наполі» шукає гравця на перспективу, а основним лівим захисником поки залишатиметься Маріу Руй. Неаполітанці розраховують витратити на трансфер близько 10 млн євро.

Серед кандидатів, крім Миколенка, називають захисників Костаса Цимікаса («Олімпіакос»), Михайла Карбовника («Легія»), Томаша Тавареша («Бенфіка»). З інших варіантів називають Емерсона («Челсі») і Сеада Колашинаця («Арсенал»).

Пріоритетний варіант для «Наполі» - Цимікас, але клуб не готовий викладати за нього 20 млн євро. Головний альтернативний кандидат - Карбовник.

Раніше повідомлялося, що на Миколенко також претендують «Вест Гем» і «Марсель».

У поточному сезоні Миколенко зіграв 34 матчі у всіх турнірах за «Динамо». В його активі 4 голи і 7 результативних передач.

Фото: Укрінформ